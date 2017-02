O partido ecologista "Os Verdes" anunciou esta quarta-feita no Parlamento que apresentará um projeto de lei sobre a morte assistida, que se juntará às iniciativas de BE e PAN, todas sem data definida para a discussão.

"O desafio que os peticionários trazem à Assembleia da República terá resposta por parte do grupo parlamentar de ‘Os Verdes', que contribuirão para este debate e fundamentalmente para o seu resultado com a apresentação de uma iniciativa legislativa que brevemente entregaremos na Assembleia da República", afirmou a deputada Heloísa Apolónia.

A discussão de uma petição pela despenalização da morte assistida no plenário da Assembleia da República ficou marcado pela disponibilidade para o debate do PSD, PS e PCP, que não têm posições definidas, sendo a recusa liminar apenas enunciada pelo grupo parlamentar do CDS enquanto um todo.

O assessor do Presidente da República Paulo Sande assistiu ao debate na bancada reservada aos assessores.