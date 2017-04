Mário Centeno foi sondado para suceder ao holandês Jeroen Dijsselbloem na presidência do Eurogrupo. Os socialistas europeus procuram um nome do sul da Europa para substituir aquele que é autor de uma acusação direta aos países do sul: de que gastaram o dinheiro todo em "copos e mulheres" e depois pediram ajuda.

Centeno é um dos nomes falados, segundo o semanário Expresso, mas nem o ministro das Finanças nem o Governo português se mostram disponíveis para aceitar a sugestão, pelo menos para já.

António Costa não quer o seu ministro das Finanças dividido entre Lisboa e Bruxelas.

Para o executivo é fundamental ter liberdade de movimentos para, nesta fase, zelar pelos seus interesses em Bruxelas.

Foram os comentários de Jeroen Dijsselbloem - e também a derrota que sofreu nas recentes eleições do seu país - que fazem os eurodeputados do Partido Popular Europeu considerarem que não tem condições para continuar no cargo.

Para além da sua própria família política, multiplicam-se as exigências de demissão de Jeroen Dijsselbloem, com a mesma cadência com que se lembram os deslizes do atribulado percuso político do holandês de 51 anos, católico, muito poupado e agricultor nas horas vagas.

Sem pedir propriamente desculpa, é atualmente um homem com a cabeça política a prémio por falta de tento na língua.