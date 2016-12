A esquerda parlamentar vai aproveitar o arranque do ano para insistir no aumento dos dias de férias e em mais um feriado. Depois do acordo para subir o salário mínimo, os parceiros do Governo no Parlamento avançam agora noutra frente, adianta o Jornal de Negócios.

Será em meados de janeiro que o tema das férias e feriados vai a debate na Assembleia da República. A começar logo pelo dia 11, em que o projeto d'Os Verdes para que a terça-feira de Carnaval venha a ser feriado nacional. A discussão chegou a estar prevista, mas como coincidia com o debate da reposição dos feriados, o partido ecologista quis adiar para que os temas não se confundissem. O primeiro-ministro, António Costa, já chegou a defender que o dia de Carnaval (este ano a 28 de fevereiro) seja feriado, mas não se pode concluir que essa medida venha avançar agora.

Depois, a 18 de janeiro, será a vez dos diplomas do Bloco de Esquerda e do PCP para mais dias de férias aos trabalhadores dos setores público e privado.

No caso do BE, a ideia é que os dias aumentem de 22 para 25 obrigatórios. Já os comunistas apresentaram dois diplomas sobre o assunto: um que repõe os 25 dias de férias para a Função Pública, mais um dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente prestado; outro para que também o privado tenha 25 dias de férias por ano.

No início de dezembro, António Costa logo avisou que essa atualização "não está em cima da mesa", não consta do programa de Governo.

