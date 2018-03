O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai realizar uma visita de Estado a Espanha, entre 16 e 18 de abril, durante a qual estará em Madrid e numa comunidade autónoma. As datas desta visita de Estado foram hoje divulgadas numa nota enviada pela Presidência da República aos jornalistas.

O programa oficial da visita decorrerá, primeiro, na capital espanhola, nos dias 16 e 17, e depois numa comunidade autónoma, no dia 18 de abril.

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Madrid logo oito dias após ter tomado posse como Presidente da República, na tarde de 17 de março de 2016, vindo do Vaticano, para um encontro com o rei de Espanha, Felipe VI, seguido de um jantar no Palácio Real.

Oito meses depois, os reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, estiveram em Portugal, entre 28 e 30 de novembro, em visita de Estado, com passagens pelo Porto, Guimarães e Lisboa.

No ano passado, o Presidente da República regressou à capital espanhola, no dia 10 de fevereiro, para um encontro da organização empresarial Cotec Europa, e no dia 26 de maio, para a inauguração da Feira do Livro de Madrid, ao lado dos reis de Espanha.

Em 2017, Marcelo Rebelo de Sousa esteve também em Barcelona, no dia 20 de agosto, para participar numa missa pela paz, na basílica da Sagrada Família, em homenagem às vítimas do atentado ocorrido três dias antes nessa cidade.

O anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, deslocou-se a Espanha em setembro de 2006, o primeiro ano do seu primeiro mandato, e essa foi a sua primeira visita de Estado.