Portugal vai apresentar queixa em Bruxelas contra Espanha depois de os Governos dos dois países não terem conseguido chegar esta quinta-feira a acordo sobre a construção de um aterro nuclear na central de Almaraz, que Lisboa contesta.

Portugal vai solicitar a intervenção de Bruxelas neste caso. Havendo um diferendo, ele tem de ser resolvido pelas instâncias europeias”, disse o ministro do Ambiente português, João Matos Fernandes, à saída de uma reunião com a sua homóloga espanhola, Isabel García Tejerina, e com o ministro da Energia, Álvaro Nadal.

O Governo português defende que no projeto de um aterro de resíduos junto à central nuclear de Almaraz "não foram avaliados os impactos transfronteiriços", o que está contra as regras europeias.

Reunião começou com manifestação de ativistas antinuclear

Uma vintena de ativistas do Movimento Ibérico Antinuclear (MIA) manifestou-se esta quinta-feira em Madrid contra a construção de um aterro nuclear na central de Almaraz, frente ao edifício em que os ministros do Ambiente português e espanhola estão reunidos.

Estamos contra a construção do aterro nuclear e contra o prolongamento do funcionamento de Almaraz", disse o coordenador do MIA, acrescentando que “as centrais nucleares são um perigo para a população”.

Os ativistas do movimento antinuclear tinham cartazes onde se lia “Fechar Almaraz, descansa em paz”, “Por um Tejo vivo” e “Nuclear, não obrigado”.

PCP defende “envolvimento e intervenção” de Portugal sobre Almaraz

O líder comunista português, Jerónimo de Sousa, defendeu esta quinta-feira o "envolvimento" e a "intervenção" do Estado, através do Governo socialista, quanto à eventual construção de um armazém de resíduos na central nuclear espanhola de Almaraz.

Aquilo que o PCP quer afirmar é a necessidade de, independentemente das normas internacionais, do envolvimento, auscultação, opinião e intervenção do Estado português", disse o secretário-geral comunista, na sede nacional, em Lisboa. "Deve haver uma avaliação, um acompanhamento, a troca de informações, não descurando o papel decisivo que o Governo tem de ter e que o [seu homólogo espanhol] tem de ter em conta. Como se admite que, a 100 quilómetros da nossa fronteira, seja construído um armazém desta perigosidade e fiquemos à margem do problema?", questionou Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP declarou que "nem o povo português nem o Governo podem ficar à margem de um processo de grande sensibilidade com consequências ao nível transfronteiriço" até porque "a construção de um armazém de resíduos nucleares pode perspetivar o prolongamento de vida para além dos 40 anos da central nuclear de Almaraz".

O responsável governamental do Ambiente anunciou, na semana passada, que Portugal iria apresentar uma queixa junto da Comissão Europeia contra Espanha para contestar a decisão, que Lisboa considera desrespeitar diretivas comunitárias por não avaliar o impacto transfronteiriço da nova estrutura na central nuclear.

O parlamento português aprovou na sexta-feira, por unanimidade, um voto comum de condenação da opção de construir uma central de armazenamento em Almaraz, Espanha.