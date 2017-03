O ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, abriu esta quinta-feira o debate, no Parlamento, sobre a descentralização de competências para as autarquias com a promessa de discutir e aprofundar as propostas da oposição, PSD e CDS-PP, e do PCP.

Certamente, teremos toda a disponibilidade para discutir qual a melhor estratégia de descentralização”, afirmou Eduardo Cabrita, dirigindo-se às bancadas da oposição.

O ministro manifestou abertura para “aprofundar a discussão” com o PCP, que apoia o executivo, e que tem projetos sobre os “requisitos de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais”.

Duas horas antes de começar a discussão, o PS defendeu que todos os diplomas sobre descentralização apresentados pelas diferentes forças políticas devem ser viabilizados para discussão em sede de especialidade.

Esse “aprofundamento da discussão”, afirmou Eduardo Cabrita, deve ser feito em diálogo com as associações de autarcas e com os partidos políticos na Assembleia da República.

O ministro não se referiu à proposta dos sociais-democratas para a criação de uma comissão eventual para fazer o debate na especialidade, mas não fechou a porta, ao dizer que essa discussão pode acontecer na comissão parlamentar de Poder Local ou na “forma que for entendida como mais conveniente”.

Na sua intervenção de 13 minutos, o governante disse que esta “reforma do Estado” não pode ser adiada, salientando também tratar-se “um contrato de confiança” entre o Governo e as associações de autarquias, municípios e freguesias.

Não podemos adiar mais”, afirmou, fazendo o elogio ao trabalho de autarcas e autarquias, até no seu contributo para o controlo das suas contas.

Este é um processo de descentralização de competências, insistiu, e “não de privatização das funções sociais do Estado”.

Por fim, sublinhou que a discussão na generalidade desta lei-quadro “não é o fim de um percurso”, mas sim o “virar de uma página”.

Tratando-se de uma ‘lei-chapéu’, há outros diplomas associados, como a revisão da Lei das Finanças Locais ou a lei de organização dos serviços municipais para as quais prometeu também disponibilidade de diálogo, tanto com as associações de autárquicas, como com os partidos.

PS recusa comissão proposta pelo PSD

O debate terminou com o desafio do PSD ao PS para aceitar uma comissão eventual para discutir as propostas, que teve o “não” antecipado dos socialistas.

O desafio foi feito pelo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, nos minutos finais do debate sobre a proposta do executivo para a descentralização de competências, e já depois de os socialistas terem recusado a ideia apresentada pela deputada Berta Cabral.

“É o desafio que daqui lanço, que espero não deixem desperdiçar”, afirmou, dirigindo-se ao PS, Luís Montenegro, que reiterou a abertura do partido para discutir as propostas do governo e dos partidos, embora lhe tenha apontado insuficiências.

A proposta do PSD de criar uma comissão eventual sobre a descentralização, que será votada na sexta-feira pelos deputados, já tinha sido recusada, a meio do debate pela deputada socialista Susana Amadora.

Susana Amador disse não ver necessidade de "recorrer a uma outra comissão eventual", dado que já existe uma "para o efeito", onde é possível construir "o edifício legislativo".

Todas as propostas, do executivo e dos partidos, PSD, PCP e CDS, deverão ser viabilizadas para debate na especialidade na comissão parlamentar de Ambiente e Poder Local, se a comissão eventual for "chumbada".

Esquerda defende regionalização administrativa

Neste debate, os partidos da esquerda defenderam a necessidade de promover a regionalização administrativa do país.

Fazemos esta discussão com uma discussão que também ainda está por fazer, a da regionalização, a da criação de regiões administrativas, porque falar de descentralização do Estado, falar da organização administrativa do Estado, exige também que tenhamos em conta a necessidade de criação das regiões”, afirmou a deputada Paula Santos (PCP).

A deputada comunista salientou que a criação das regiões administrativas está prevista na Constituição e, em relação à descentralização de competências para as autarquias, questionou “que garantias dá este Governo” que as transferências de novas atribuições para as autarquias serão acompanhadas dos recursos necessários para a sua execução.

A regionalização também foi defendida pelo deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, considerando que o Governo devia lançar o processo de criação de “regiões administrativas” em vez de andar “enredado a criar umas entidades atípicas”, através da proposta de eleição pelos autarcas dos dirigentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR).

O deputado bloquista salientou que “descentralizar é aproximar” e que “descentralizar não pode ser para criar entidades mais ou menos cinzentas”, por falta de legitimidade democrática eleitoral.

Na sua intervenção, Pedro Soares lamentou que o Governo não tenha apoiado a “possibilidade da reversão da agregação das freguesias”, porque “era muito importante que se tivesse dado a voz” às populações.

O deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista “Os Verdes”, destacou que “a descentralização não pode ocorrer só porque o Estado não quer ou não consegue dar resposta” e também advogou a importância de se avançar com a regionalização.

A deputada Emília Santos, do PSD, estranhou “a posição do Governo em relação aos contratos interadministrativos” e notou que “descentralizar é um trabalho sério para destinar cada tarefa a quem melhor a pode executar”.

Não podemos por isso concordar com esta inesperada proposta, que não podemos promover em coerência, na responsabilização dos imóveis para efeitos de IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis]”, afirmou a deputada, avisando o Governo para não contar com os sociais-democratas “para passar cheques em branco” às propostas socialistas.

Durante o debate, o social-democrata Jorge Paulo Oliveira acusou o PCP de ser o partido mais centralista da democracia portuguesa, sublinhando que não estava a referir-se ao princípio “leninista de centralismo democrático”. A comunista Paula Santos contrapôs que o PSD não quer fazer um debate sério sobre a descentralização.

O deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, também recusou que o Governo promova uma “regionalização encapotada” e reclamou a necessidade de mais informação sobre a forma como será promovida a descentralização para as autarquias.

O ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, respondeu que o “debate é sobre transferência de competências para as autarquias, que têm quatro décadas de provas dadas” e que o novo quadro de atribuições se destina ao “próximo ciclo autárquico” até 2021.

O governante comprometeu-se a trabalhar na especialidade com todos os partidos “no sentido de um efetivo aperfeiçoamento da democracia local”, com respeito pela história e “compromissos assumidos”.