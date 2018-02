O chefe da diplomacia portuguesa lembrou, nesta quarta-feira, que quem escolhe os embaixadores é o Governo e "não uma classe profissional", mas, ainda assim, sublinhou que Sampaio da Nóvoa, nomeado para representar Portugal na UNESCO, será "o único" embaixador político.

A nomeação de embaixadores que não são diplomatas, na tradição portuguesa, que é uma boa tradição, é absolutamente excecional. Com a sua nomeação, o professor Sampaio da Nóvoa será o único chefe de missão que não é diplomata", afirmou hoje aos jornalistas Augusto Santos Silva, questionado sobre as críticas da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses à escolha do professor universitário para chefiar a representação permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).