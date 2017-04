O requerimento do PCP para ouvir no Parlamento o diretor-geral da Saúde sobre os recentes casos de sarampo em Portugal foi aprovado esta quarta-feira.

Na véspera, a bancada comunista apresentara o requerimento para ouvir Francisco George, diretor-geral de Saúde, na Assembleia da República, tendo em conta a situação vivida no país com o surto de sarampo.

A confirmação de que o requerimento foi aprovado pela comissão foi dada à agência Lusa pela deputada comunista Carla Cruz.

Entende o grupo parlamentar do PCP que a Assembleia da República não pode alhear-se desta problemática e, neste sentido, requer a presença do diretor-geral de saúde na comissão parlamentar de saúde", lê-se no texto entregue na terça-feira.