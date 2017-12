A presidente do CDS-PP defende que é positivo haver "contas controladas". Porém, também frisa que o Governo atingirá, segundo disse o primeiro-ministro, um défice abaixo de 1,3%, com recurso a uma "austeridade encapotada".

Não é ao acaso que se atingem esses números. Há por um lado um esforço fiscal significativo, com um incremento dos impostos indiretos e com uma carga fiscal que não desceu sobre os portugueses, e, por outro lado, há corte nos serviços públicos com uma degradação evidente da qualidade".