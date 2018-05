Assunção Cristas usou o debate quinzenal para questionar o primeiro-ministro sobre a eutanásia. Na sua intervenção, a líder do CDS-PP quis saber se o Serviço Nacional de Saúde deve ou não canalizar os seus recursos para a despenalização da eutanásia.

“Na sua grelha de prioridades, o SNS deve canalizar os seus recursos para instituir a eutanásia ou não?”, questiona Assunção Cristas.

O primeiro-ministro optou por não responder e tentou rematar a questão, garantindo que "o Governo cumprirá todas as leis que forem aprovadas pela Assembleia da República.”

A líder do CDS decide então provocar e questiona António Costa sobre se é a favor ou não da eutanásia, dizendo que o primeiro ministro não pode "deixar as pessoas nessa ignorância".

“Sei que odeia a ideia de eu ser primeiro-ministro, mas estou aqui como primeiro-ministro e não como líder do PS, ficaria muito mal ao Governo intrometer-se num debate que está a decorrer no órgão de soberania próprio que é a AR, sendo que a AR dispensa a minha opinião pessoal”, responde Costa.

António Costa respondeu, uma e outra vez, que não cabe ao primeiro-ministro pronunciar-se: “Ficar-me-ia muito mal que me intrometesse num debate que está em curso.”

Depois da réplica e da insistência da líder e deputada centrista, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS não foi além daquela resposta, com variantes de linguagem.

E Assunção Cristas usou um tom irónico ao dizer que, comparando com o investimento nos cuidados paliativos, “certamente que instituir a eutanásia fica mais barato”.

Da bancada do PS e do BE ouviram protestos, como de Mariana Mortágua e José Manuel Pureza, que gritou “vergonha”.