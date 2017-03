O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, anunciou esta quarta-feira no Parlamento que a cimeira luso-espanhola se realizará nos dias 29 e 30 de maio.

A reunião de alto nível entre os dois países ibéricos será organizada por Portugal e deverá decorrer em Vila Real, mas está previsto que se inicie em território espanhol, com uma descida do Douro internacional.

Esta quarta-feira, durante uma audição pelas comissões parlamentares de Ambiente e de Negócios Estrangeiros, a propósito da política nuclear espanhola, o chefe da diplomacia portuguesa adiantou que as datas da cimeira ibérica estão fechadas: 29 e 30 de maio.

Em novembro passado, o primeiro-ministro português, António Costa, e o chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, decidiram retomar as cimeiras bilaterais no "início da primavera" de 2017, depois de não ter sido possível organizar essa reunião em 2016 devido à falta de um Governo estável em Espanha.

Os dois governantes acordaram, então, que o tema da cimeira será o reforço da cooperação transfronteiriça.

A última reunião bilateral realizou-se em 2015, em Baiona, cidade da comunidade autónoma da Galiza.

Na receção aos reis de Espanha, em novembro de 2016, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que a cooperação transfronteiriça é uma das prioridades de Portugal nos próximos anos, com Felipe VI a enaltecer as relações entre os dois países.