Dois projetos de lei apresentados por Bloco de Esquerda (BE) e Partido Comunista Português (PCP) pedindo a restauração de freguesias extintas durante o Executivo PSD/CDS-PP foram chumbadas esta quinta-feira no Parlamento, com o PS a inviabilizá-los.

Os textos mereceram o voto positivo de BE, PCP e "Os Verdes", a "nega" de PS, PSD e CDS-PP e a abstenção do deputado do PAN.

Já um projeto de resolução do PS que recomenda ao Governo "o reforço de competências das freguesias e a avaliação da reorganização territorial" destas foi aprovado com comunistas e ecologistas a votarem contra, PSD e CDS-PP a absterem-se, e PS e PAN a darem luz verde ao texto.