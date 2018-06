A líder do CDS-PP defendeu, este sábado, em Ponte de Lima, que a ADSE deveria ser alargada a todos os portugueses interessados em aderir àquele sistema de saúde.

São conhecidas as nossas propostas no sentido de alargamento [da ADSE] e eu acho que, num modelo ideal, deveria ser alargada a todos os portugueses que a ela quisessem aderir”, disse Cristas, à margem de uma visita à Feira do Cavalo.