O CDS-PP tinha a lição estudada e a líder, Assunção Cristas, terminou a primeira intervenção da sua bancada, naquele que é o último debate quinzenal do ano, a oferece presentes a António Costa, que até teve direito a uma caixa com um laço, tudo dentro de um saquinho.

Assunção Cristas disse ao primeiro-ministro que "cativações é a sua política", criticando o "fanatismo" do défice que se instalou no Governo. Um fanatismo que, no entendimento do partido de direita, continua a penalizar, sobretudo, a Saúde e a Educação.

Relativamente aos sindicatos, a líder centrista assegurou receber pedidos de ação por parte do CDS-PP: "Façam agora vocês que nós não podemos fazer", numa crítica velada à teimosia do PS.

E desejando as Boas Festas a António Costa, apresentou um presente: a tal caixa de onde tirou um par de óculos, o soro da verdade e o pacote das propostas que o CDS-PP apresentou este ano, em várias áreas.

Na resposta, Costa agradeceu as prendas e disse, também em jeito de graça, que sempre tinha achado que a líder centrista tinha vocação para "Mãe Natal". Acrescentando que gostaria que, da próxima vez, também viesse alguma "gracinha de Pai Natal" do social-democrata, Luís Montenegro, para "competir" com a presidente do CDS-PP.

O primeiro-ministro disse que se soubesse que iria receber uma prenda de Assunção, ter-lhe-ia trazido uma para a troca: "Um retrovisor para ver o que é o seu passado." E explicou-se: "Se confrontasse o seu passado com o Orçamento do Estado para 2017, veria que neste Orçamento, depois de quatro anos em que paralisaram o investimento nas escolas, saúde e todos os serviços, nós, não só, aumentamos o investimento em 22% como o direcionamos para onde deve".

Costa prometeu ainda fazer chegar o retrovisor a Assunção Cristas "até ao Dia de Reis".

Quem não gostou foi o PSD. Marco António Costa pediu uma interpelação à mesa para dizer que já não é a primeira vez que o primeiro-ministro aproveita as respostas a outras bancadas para dirigir comentários à bancada do PSD.

“Aquilo que queríamos recomendar ao senhor primeiro-ministro e que utilizasse o tempo para responder às perguntas que esta bancada lhe coloca”, disse o social-democrata.