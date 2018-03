A moção de estratégia global da presidente do CDS-PP, intitulada "Um passo à frente", foi aprovada, nesta madrugada, de braço no ar, sem contagem de votos, por grande parte dos delegados presentes no 27.º Congresso do partido, cerca das 04:00.

Das oito moções globais apresentadas ao Congresso, apenas duas foram a votos em alternativa: a moção encabeçada pela líder dos centristas e a moção "Um serviço a Portugal", que tinha como primeiro subscritor Miguel Mattos Chaves.

“Uma grande salva de palmas para Assunção Cristas”, resumiu, no final da votação, o presidente da Mesa do Congresso, Luís Queiró.

O 27.º Congresso do CDS-PP termina hoje com a eleição dos órgãos nacionais, a partir das 9 horas, incluindo a direção da presidente do partido.

A nova Comissão Executiva do CDS-PP, o núcleo duro da direção, será composta por um terço de mulheres e terá como novidades a médica e deputada Isabel Galriça Neto, a doutoranda Graça Canto Moniz e a professora universitária Raquel Vaz Pinto.

Como vice-presidentes, Assunção Cristas mantém Nuno Melo, Adolfo Mesquita Nunes e Cecília Meireles.

João Rebelo, que será o novo coordenador autárquico, Nuno Magalhães, líder parlamentar, Pedro Morais Soares, secretário-geral, Álvaro Castelo Branco, Domingos Doutel, Filipe Anacoreta Correia e Ana Rita Bessa mantêm-se igualmente na Comissão Executiva.

O antigo líder parlamentar do CDS-PP António Lobo Xavier volta a encabeçar a lista de Assunção Cristas ao Conselho Nacional do partido.

Ao Conselho Nacional, o órgão máximo do partido entre Congressos, concorrerão duas listas alternativas à da direção: uma encabeçada por Filipe Lobo d’Ávila e outra por Abel Matos Santos, porta-voz da tendência Esperança em Movimento (TEM).

As eleições para os órgãos nacionais decorrem esta manhã, entre as 09:00 e as 12:00, no Pavilhão Multiusos de Lamego, Viseu, com Assunção Cristas a votar cerca das 11:00. Pelas 12:30 serão proclamados os resultados, seguindo-se o discurso de encerramento da líder do CDS-PP.

O primeiro dia de trabalhos ficou marcado por uma homenagem ao antigo presidente do CDS Adriano Moreira e pelo anúncio de que o eurodeputado Nuno Melo será o cabeça de lista do partido às eleições europeias do próximo ano.

O presidente do PSD, Rui Rio, vai marcar presença na sessão de encerramento do 27.º Congresso do CDS-PP, tal como Assunção Cristas fez na reunião magna dos sociais-democratas, há três semanas.

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai liderar a delegação dos socialistas presente na sessão de encerramento do Congresso, enquanto o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, representará o Governo.

Em relação às restantes forças políticas de esquerda, como habitualmente, PCP e BE não estarão na reunião magna dos centristas, enquanto o Partido Ecologista "Os Verdes" e o PAN irão marcar presença.

O primeiro dia de trabalhos terminou cerca das 04:00, depois de ter sido rejeitado um requerimento para encurtar os trabalhos, com os representantes da Juventude Popular a dominarem as intervenções a partir da meia-noite.