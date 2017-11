A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, considerou que o atual governo é o autor do maior desinvestimento público de que tem memória, apontando-o como um dos responsáveis pela desaceleração da economia nacional.

O investimento é ainda um parente pobre, quanto ao investimento público, nós já sabemos que este governo é o autor do maior desinvestimento de que nós temos memória. Nem no tempo difícil da Troika se investiu tão pouco, o Estado investiu tão pouco" , referiu.

No final de uma visita à Barragem de Fagilde, Assunção Cristas sublinhou que o atual governo, "das esquerdas unidas", vem realizando, nos últimos dois anos, "o contrário do que vinham apregoando quando estavam na oposição".

No seu entender, o Orçamento de Estado não contempla medidas de estímulo e apoio às empresas, de forma a que sintam que vale a pena investir em Portugal.

Desde logo com o abandono da reforma do IRC, mas também com um conjunto de medidas que poderiam de deveriam ser adotadas e que não estão lá" , acrescentou.

Aos jornalistas, a líder centrista recordou que o seu partido entregou "um vasto conjunto de medidas" para o apoio ao investimento.

Em termos de investimento público, Assunção Cristas considera que é importante olhar para a questão da seca, da educação, mas também da saúde, uma área onde diz sentir-se "uma degradação dos serviços prestados aos utentes".

A presidente do CDS-PP considerou ainda que o governo "acordou tarde" para o problema da seca que se faz sentir em várias regiões do país, lembrando que já em abril tinha sinalizado esta questão.

No final de uma visita à Barragem de Fagilde, no distrito de Viseu, que tem atualmente menos de 10% de água, Assunção Cristas sublinhou que o problema da seca começou a sentir-se junto dos agricultores e de quem tinha produção animal.

De acordo com a líder do CDS-PP, esta não é a única matéria em que o governo está atrasado.

Sobre esta matéria, a presidente centrista aludiu ao facto de ter questionado o primeiro-ministro, António Costa, sobre a possibilidade de ser criada uma unidade de missão para a reconstrução das regiões afetadas pelos incêndios.

A resposta foi um pouco ao lado, de que já existia uma unidade de valorização do interior e, por isso, o CDS-PP já requereu a audição, no Parlamento, do responsável por esta unidade sedeada em Pedrogão e que, aparentemente tem responsabilidade por esta região, embora nós ainda não tenhamos tido oportunidade de ver nada efetivo a acontecer no terreno, por parte dessa entidade", destacou.