A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, condenou esta terça-feira “firmemente todo e qualquer ato de terrorismo”, lamentando a “ofensiva brutal” que segunda-feira vitimou pelo menos 12 pessoas em Berlim e a morte do embaixador da Rússia em Ancara.

“Di-lo-ei uma e outra vez, tantas quantas forem necessárias: condenamos firmemente todo e qualquer ato de terrorismo e defendemos o nosso modo de vida e a nossa liberdade”, afirmou Assunção Cristas numa mensagem na rede social Facebook.

A líder centrista sublinhou a “ofensiva brutal”, em Berlim, “contra gente normal na sua vida normal num tempo de preparação do Natal” e recordou que há bem pouco tempo tinha acontecido o mesmo no Egito contra os cristãos coptas.

“Mas também vimos, quase em direto, a morte do embaixador da Rússia em Ancara na inauguração de uma exposição de arte. Sendo atos com leituras políticas diferentes, partilham do mesmo horror, da mesma intenção de criar um clima de terror e de insegurança”, referiu.

Assunção Cristas lamentou “todas as mortes vítimas de terrorismo”.

“Persistimos na afirmação contínua da nossa liberdade, numa sociedade atenta, certamente, mas que permanece aberta e inclusiva”, enfatizou.

Pelo menos 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas quando um camião investiu, na segunda-feira à noite, contra um mercado de Natal no centro de Berlim.

O embaixador russo Andrei Karlov estava a discursar na segunda-feira em Ancara, no âmbito de uma exposição de fotografia, quando um homem abriu fogo contra ele, e não resistiu aos ferimentos de bala.