A vereação do CDS-PP na Câmara de Lisboa exigiu esta terça-feira esclarecimentos ao presidente Fernando Medina sobre a entrada em vigor dos passes gratuitos e descontos sociais na rodoviária Carris, que passa na quarta-feira para a alçada do município.

Numa nota enviada à agência Lusa, o vereador centrista, João Gonçalves Pereira, mostra-se "perplexo" com "a total descoordenação entre o que foi prometido aos lisboetas e o pouco" que se vai comunicando.

"De uma vez por todas, está na altura de Fernando Medina deixar a propaganda de lado e entender que as suas promessas, quando falham - e falham consecutivamente - prejudicam a vida de milhares de lisboetas e, ainda para mais, daqueles lisboetas com um enquadramento social e familiar mais vulnerável", critica o autarca, sustentando que "com a vida das pessoas não se brinca e a palavra dada tem de ser palavra honrada".