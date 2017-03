Coordenadora do BE participou simbolicamente na pintura de um mural coletivo em Lisboa, para celebrar os 10 anos da despenalização do aborto e comemorar o Dia Internacional da Mulher, lembrando "lutas pela dignidade". Juntamente com outros militantes bloquistas, Catarina Martins pintou uma parede do muro do quartel da Guarda Nacional Republicana da Calçada do Monte, à Graça, sobre a vitória do "sim" no referendo de fevereiro de 2007