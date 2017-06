A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) insistiu na noite de sexta-feira na necessidade de travar o crescimento dos eucaliptos, pedindo ao Governo para suspender o concurso de nove milhões de euros, em fundos comunitários, para aquela espécie.

Catarina Martins reagiu assim às declarações do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, que esta sexta-feira recusou suspender o referido concurso, assegurando que o objetivo é ordenar a plantação desta espécie e não permitir mais área plantada.

Concordamos que haja linhas de financiamento para ordenar a floresta, mas se o Governo é consequente com esta necessidade de diminuir o eucalipto, tem de parar com este financiamento de nove milhões de euros que serve só para eucalipto e direcioná-lo para outras espécies que podem travar incêndios" , disse.

Sublinhando que o país "tem feito tudo mal na sua floresta", a líder bloquista referiu que os 800 mil hectares de eucalipto plantados em Portugal "significam que este é um país mártir de incêndios".

O eucalipto é uma espécie invasora que arde com muita facilidade, que projeta as chamas a muitos quilómetros e é, por isso, um perigo a quantidade de eucalipto que temos no país. Estamos rodeados de combustível", adiantou.