O comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas defendeu em Lisboa que Portugal "pode e deve ter um papel central" no futuro da Europa, confrontada com "escolhas complexas".

Portugal pode e deve ter um papel central nas escolhas complexas que a Europa tem de tomar nos próximos tempos", declarou o comissário europeu, que participou na sessão de abertura do seminário diplomático, iniciativa anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros que reúne em Lisboa, durante dois dias, os embaixadores portugueses e membros do Governo e representantes da sociedade civil e dos meios empresarial e académico.

O responsável da Comissão Europeia avisou que 2016 foi um ano difícil para a Europa, mas este ano será "ainda mais intenso".

Com tantos países europeus confrontados com a ameaça de populismo e com tantas lideranças europeias com falta de memória sobre os benefícios do projeto europeu, países como Portugal têm hoje uma obrigação acrescida de salientar e defender as múltiplas conquistas da União Europeia", sustentou.

Carlos Moedas avisou que, hoje, apontar os "benefícios tradicionais da União Europeia (UE), a paz e a prosperidade, já não chega" e admitiu estar surpreendido com o euroceticismo e a "ignorância sobre a total perda de influência global da Europa no mundo".

O que mais me surpreende é que, num mundo cada vez mais complexo e competitivo, alguns decidam, por referendo, regressar e retrair-se às suas fronteiras, em vez de abraçar um projeto de bloco regional", lamentou, numa referência à saída do Reino Unido da UE, decidida no ano passado por referendo.

Carlos Moedas deixou o alerta: "O mundo está a mudar, a posição da Europa no mundo mudou e nós não nos apercebemos".

O caminho que devemos seguir é unir e agregar? ou dividir e fragmentar? Penso que a resposta é óbvia e Portugal tem aí um grande papel", disse, referindo como Portugal sempre conseguiu "prosperar por via de grandes alianças e uma grande dose de pragmatismo".

Para Carlos Moedas, "um bom desígnio para Portugal e para a Europa de 2017 é reforçar-se no mundo pela sua diferenciação, pelos seus valores" e pela "ilustração de que a união e a partilha da soberania fazem a força".

O comissário europeu defendeu que o projeto europeu "é uma forma esclarecida de abdicar de parte da soberania em troca de um interesse superior, a prossecução do bem comum".

Solidariedade é "obrigação ética"

Carlos Moedas avisou ainda que a solidariedade "é uma obrigação ética" dos países que queiram pertencer à União Europeia e deve ser o "valor político supremo" para responder às crises do euro, refugiados e segurança.

O futuro da Europa tem de passar pelo reforço desta solidariedade e os políticos têm de ter a coragem de afirmar que a solidariedade é uma obrigação ética de um país que queira ser parte do clube. Não se podem ter os benefícios sem contribuir para a mesma", disse o responsável da Comissão Europeia para a Ciência, Tecnologia e Inovação, na abertura do seminário diplomático, em Lisboa.

Carlos Moedas deu vários exemplos do que considerou ser "quebra de solidariedade", como o facto de apenas alguns Estados-membros "terem o ónus" de acolher refugiados ou de "suportar a maior parte do fardo de defesa de fronteiras externas e processamento de refugiados", e ainda países que "falham nas suas obrigações de responsabilidade orçamental e que assim criam riscos e prejuízos a outros" ou que recusam facilitar o comércio livre dentro da União Europeia ou partilhar informações dos serviços de segurança.

A solidariedade deve ser o valor político supremo do projeto europeu. É um elemento comum para compreender e enfrentar crises como as do euro, dos refugiados ou segurança", defendeu.

Carlos Moedas considerou que o populismo que hoje se observa na Europa "é a expressão acabada da erosão desta solidariedade", apontando que os populistas da extrema-esquerda e da extrema-direita "têm em comum uma visão egoísta, centrada no curto prazo".

O comissário europeu apontou a conectividade - física e digital - como um fator determinante, no futuro.

A prosperidade de cada país passa cada vez mais pelo grau de conectividade física e digital com o resto do mundo e a forma como se consegue explorar essa conectividade para potenciar a economia", sustentou.

O comissário fez votos que "o grande desígnio" da agenda económica da UE na próxima década seja o investimento na conectividade dentro da Europa e na conectividade da Europa com o resto do mundo.

Este é o ponto em que Portugal pode e deve ter um papel decisivo, devido à sua ligação com a lusofonia", sublinhou.

O seminário diplomático, que decorre hoje e quinta-feira em Lisboa, é uma iniciativa anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que reúne os embaixadores portugueses com membros do Governo e representantes da sociedade civil, academia e meio empresarial.