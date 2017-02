O líder parlamentar do PS anunciou esta quinta-feira que a bancada não votará favoravelmente os votos de condenação apresentados por outros partidos sobre a imigração nos Estados Unidos, argumentando que o texto dos socialistas já tem a “intensidade” necessária.

"O PS tem uma posição própria, radicada na defesa de valores que incluem os da solidariedade internacional, em particular no caso dos refugiados", sustentou Carlos César, falando aos jornalistas no final da reunião da bancada parlamentar do PS.

Em causa está a votação, prevista para sexta-feira, de textos sobre a nova administração norte-americana, presidida por Donald Trump.

O texto do PS condena em concreto as restrições em "matéria de imigração e acolhimento de refugiados", mas um outro voto já conhecido, do Bloco de Esquerda (BE), tem um alcance maior e pede uma condenação das "declarações e deliberações" do Presidente norte-americano.

"O PS tem na linguagem diplomática que usa, uma medida e intensidades próprias, as que constam do voto que nós apresentamos sobre esta matéria. Existindo um voto que introduz exatamente essa intensidade e essa medida da condenação por parte do PS, não temos necessidade de votar outros votos", sustentou Carlos César.

Na quarta-feira, o líder parlamentar do BE disse que pelo menos dois deputados do PS - Bacelar de Vasconcelos e Alexandre Quintanilha - votariam favoravelmente o voto bloquista.

Instado a comentar esta matéria, o líder parlamentar e presidente do PS foi perentório: "A posição formal não será votar favoravelmente porque temos um voto. Mas os deputados do PS não estão proibidos de se manifestar num sentido ou noutro".

A condenação do PS às "decisões da nova administração americana" no que refere às matérias de imigração e acolhimento de refugiados é, assegurou Carlos César, "uma condenação inequívoca e clara".

O texto, a que a agência Lusa teve acesso na quarta-feira, refere que as recentes medidas tomadas pela administração norte-americana, "bloqueando o acesso ao território americano a certas categorias de pessoas discriminadas em função da sua origem e credo religioso, têm suscitado justificada indignação, pelo retrocesso civilizacional que representam e pelo desrespeito por princípios elementares de Direitos Humanos, e das gentes, estruturantes da cultura ocidental e universal".

Na sexta-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva que suspende durante 120 dias o programa de acolhimento de refugiados nos Estados Unidos e congela durante 90 dias a emissão de vistos para os cidadãos de sete países de maioria muçulmana: Líbia, Sudão, Somália, Síria, Iraque, Irão e Iémen.

Esta foi uma das medidas mais polémicas dos primeiros dias de mandato do 45.º Presidente dos EUA.

PSD despejou princípios “esgoto abaixo” para tentar perturbar "a vida dos outros"

O líder parlamentar do PS acusou esta quinta-feira o PSD de "despejar" os seus princípios "esgoto abaixo" para tentar perturbar os partidos que apoiam o Governo, defendendo que a realidade mostra uma "confluência esmagadora" na esquerda.

"Desde o início da legislatura até à votação da Taxa Social Única (TSU) verificaram-se cerca de 1200 votações, entre projetos e propostas de lei e resolução. Desses 1200, apenas em 133 casos nós votámos de forma dissonante com os partidos à nossa esquerda", sublinhou Carlos César, falando aos jornalistas no parlamento.

O chefe da bancada do PS e também presidente do partido havia sido questionado sobre divergências na posição socialista e dos parceiros da esquerda, nomeadamente o PCP, em torno da Carris e da atribuição da gestão da empresa à Câmara de Lisboa.

"Não dispensamos a nossa identidade, os partidos que se envolvem no apoio ao Governo têm diferenças", admitiu César, que valorizou todavia a "confluência esmagadora" de PS, comunistas, Bloco de Esquerda e "Os Verdes" "naquilo que tem sido o conjunto de decisões tomadas pelo parlamento".

E concretizou, agora dirigindo-se ao maior partido da oposição: "O PSD despejou os seus princípios por um esgoto abaixo. Pouco lhes interessa saber o que estão a votar, desde que procurem um objetivo, que é o de evidenciar num momento ou noutro uma divergência nos partidos que apoiam o Governo. É uma triste função, essa do PSD, a de abdicar de si próprio para tentar perturbar a vida dos outros".

Carlos César falou aos jornalistas no final de uma reunião de cerca de duas horas da bancada parlamentar do PS.