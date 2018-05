O antigo deputado do CDS-PP e fundador da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP), Raul Miguel Rosado Fernandes, morreu hoje em Lisboa, aos 83 anos, vítima de doença, disse à Lusa o ex-presidente da CAP João Machado.

Em nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa “lamenta a morte do Professor Raul Miguel Rosado Fernandes”, fundador e ex-presidente da CAP.

O Professor Rosado Fernandes sempre foi um lutador corajoso e independente no associativismo agrícola, como deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, assim como na Universidade ou como produtor agrícola no Alentejo”, refere a nota do Presidente da República, que endereça “sentidas condolências” à família e à direção da CAP.