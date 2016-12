"O estado de saúde do Presidente Mário Soares continua a ser muito crítico. O Presidente Mário Soares não registou grande evolução desde ontem relativamente ao seu estado clínico, mantendo-se sem necessidade de suporte técnico às funções vitais. "Verifica-se uma regressão de consciência muito significativa e preocupante que coloca fortes reservas em relação ao prognóstico futuro", de acordo com o boletim clínico do Hospital da Cruz Vermelha, emitido às 13:00 deste domingo.

Nova atualização sobre o estado de saúde de Mário Soares será feita esta segunda-feira, pelas 13:00.

O antigo Presidente, Mário Soares, de 92 anos, está internado há quase duas semanas no Hospital da Cruz Vermelha. Depois de ter saído da unidade de Cuidados Intensivos na quinta-feira, o estado de saúde sofreu um revés no sábado.

No comunicado lido pelo porta-voz do hospital, José Barata, no sábado, pelas 16:00, o país era informado que "o estado de saúde do Presidente Mário Soares se agravara subitamente cerca das 11:00 desta manhã [de sábado] na sequência de um episódio agudo, que levou a equipa clínica que o acompanha a transferi-lo novamente para a unidade de cuidados intensivos deste hospital. O estado de saúde do Presidente Mário Soares é crítico e o prognóstico reservado".

Logo que soube do agravamento do estado de saúde do antigo Chefe de Estado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, interrompeu a agenda para visitar Mário Soares, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. No final da visita, onde esteve com a filha de Soares, Isabel, não quis prestar declarações, mas acabou por fazê-lo num evento onde esteve presente a seguir.

"Estamos todos muito gratos por aquilo que Mário Soares tem dado ao país", disse o Presidente no sábado.

"Há figuras que marcaram e marcam a nossa democracia e o povo em geral está grato a essas figuras. Não é preciso ser-se da mesma cor para reconhecer aquilo que tem feito pelo país", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Aos 92 anos, Mário Soares é uma figura incontornável da História contemporânea de Portugal. Da ditadura à democracia. Do exílio ao regresso em festa após o 25 de Abril de 74. De São Bento a Belém, o fundador do Partido Socialista português foi Presidente da República e Primeiro-Ministro de Portugal. Foi também ele que decidiu abrir o país à Europa, assinando a adesão de Portugal à CEE e viu o FMI entrar em Portugal na década de 80. Agora afastado da vida política, mesmo assim, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de visitar Mário Soares logo que venceu as eleições presidenciais de janeiro deste ano.