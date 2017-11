O Bloco de Esquerda (BE) anunciou, esta sexta-feira à noite, que entregou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2018 que garante a contabilização integral do tempo de serviço para a progressão da carreira dos professores. Esta sexta-feira à tarde já tinham sido conhecidas algumas das propostas de alteração apresentadas pelo BE.

O Bloco e Esquerda disse hoje na audição ao ministro Mário Centeno que aguardávamos pelas negociações, mas que se o Governo falhasse nos direitos desses trabalhadores, o Bloco de Esquerda não falharia e entregaria para o Orçamento de Estado uma proposta na especialidade para garantir que o tempo integral de serviço destes trabalhadores seria contabilizado para efeitos de progressão na carreira, em termos a negociar certamente pelos sindicatos, mas com efeitos a serem produzidos já nesta legislatura", disse a deputada bloquista Joana Mortágua.

A deputada Joana Mortágua assegurou, em conferência de imprensa que o tempo será contabilizado integralmente e tem de ter efeitos nos próximos dois anos.