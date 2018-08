A Web Summit retirou o convite a Marine Le Pen, na sequência das queixas registadas em Portugal sobre a presença da líder da extrema-direita francesa no evento.

O CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave, assumiu no Twitter ser "agora claro" que a "decisão correta" é "retirar o convite" à líder da extrema-direita francesa.

It’s clear to me now that the correct decision for @WebSummit is to rescind Marine Le Pen’s invitation.

Paddy Cosgrave assumiu que as críticas geradas na última noite estão na origem da decisão, assumindo que a presença de Marine Le Pen é "desrespeitosa para o país anfitrião" e "desrespeitosa para os milhares de participantes" no evento.

Based on advice we have received and the large reaction online overnight, her presence is disrespectful in particular to our host country. It is also disrespectful to some of the many tens of thousands of attendees who join us from around the world.

— Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) August 15, 2018