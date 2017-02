A coordenadora do BE, Catarina Martins, opôs-se hoje ao "projeto perigoso" do Governo para a descentralização por esta ser feita sem pensar a democracia, avisando que a municipalização proposta é uma abertura para privatizar serviços públicos.

O projeto do Governo, o projeto do PS que tem estado sob debate e como sabem já mereceu algumas alterações, é um projeto perigoso porque pensa a descentralização sem pensar a democracia. E este é o maior problema do nosso país. Descentralização sem democracia é centralização no presidente da câmara de todos os poderes e isso é que o Bloco não pode permitir", avisou Catarina Martins no encerramento da Conferência Nacional Autárquica, que hoje decorreu em Lisboa.

Segundo a coordenadora bloquista, a proposta do Governo de descentralização de competências para as autarquias e entidades intermunicipais - aprovada em Conselho de Ministros na quinta-feira - resulta numa municipalização que abre a "porta da privatização de serviços públicos que o Bloco não permitirá" já que "na generalidade dos municípios em Portugal não tem escala para gerir a maioria desses serviços".

No momento em que PS, PCP e PSD se juntaram na Assembleia da República para desresponsabilizar criminalmente os presidentes de câmara, podemos nós aceitar uma centralização de poderes no presidente de câmara? Podemos nós aceitar, em autarquias pequenas, que seja o presidente de câmara a escolher os professores da escola ou os funcionários do centro de saúde ou como se distribuem os apoios sociais de que precisam as pessoas em situação de pobreza", questionou.

Para Catarina Martins esta solução "não é aceitável" e deixou um aviso ao Governo liderado por António Costa.

Não contam com o Bloco de Esquerda para aumentar redes de influência no poder local que tem sido dos maiores ataques à nossa democracia. Quando o PS ou o Governo abandonam o processo de eleição direta de áreas metropolitanas, as intenções de descentralização ou para CCDR [Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional] não são formas de descentralização democrática, são formas sim de dar mais poder aos grandes negócios de costume sobre as cidades com mais populações do nosso país."

O BE, assegura a líder, "não fecha a porta a nenhum debate sobre descentralização porque sempre quis mais democracia no país", mas deixa o aviso de que "será o mais acérrimo lutador contra qualquer processo de descentralização que signifique sim poder não escrutinado ou poder absoluto de redes clientelares".

Contra os precários nas autarquias

Catarina Martins assumiu também o compromisso eleitoral para as próximas autárquicas de lutar "por processos de regularização de trabalhadores precários" em todas as autarquias da mesma forma que está a fazer a nível nacional.

O compromisso dos autarcas do Bloco e dos candidatos e candidatas do Bloco é, em cada autarquia, lutar por processos de regularização de trabalhadores precários do mesmo modo que estamos a fazer a nível nacional."

A líder bloquista quer, assim, acabar com a precariedade na administração local e no setor empresarial local e "respeito pelos direitos de quem trabalha", o que sabe que "é uma luta árdua", mas assegura que o Bloco se vai dedicar a ela.

Estamos a nível nacional num processo de negociação árduo e difícil de levantamento dos vínculos precários na Função Pública para que o Estado não seja o pior dos patrões no nosso país porque é, efetivamente, aquele que emprega mais precários."

Catarina Martins enfatizou que algumas "das condições básicas" deste processo a nível nacional "foram já asseguradas pelo Governo, fruto da negociação, fruto da força do BE no parlamento" como é o caso das comissões bipartidas.

A líder do BE não esquece "como ainda recentemente na Câmara do Porto, Rui Moreira, CDS, PSD e PS se opuseram" à recomendação, apresentada pelos bloquistas na Assembleia Municipal para combater a precariedade na autarquia do Porto.

"Não há ninguém que não saiba no país que para combater a precariedade nas autarquias é com o BE que podem contar", atirou.