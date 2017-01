"Intolerável", foi assim que a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, classificou, nesta terça-feira, a situação prisional em Portugal, por ocasião de uma visita ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.

Os direitos humanos têm de estar no centro da política. A falta de investimento nas condições mais básicas nos estabelecimentos prisionais em Portugal criam-nos uma situação que é hoje intolerável. É intoleravel a situação de sobrelotação como não é tolerável as condições do dia a dia. Está frio, há correntes de ar e qualquer pessoa que faça esta visita percebe isso, que não se consegue estar aqui dentro", criticou, em declarações aos jornalistas.

Catarina Martins disse que, "por proposta do Bloco", foi aprovado, no Orçamento do Estado para 2017, "um levantamento da situação prisional em Portugal para que haja um plano de investimento" .

É essencial que não se fique à espera que tal aconteça. Agora que o ano começa está na altura de pôr esse plano em marcha. É preciso fazer o levantamento, é preciso perceber onde há sobrelotação, aqui [no Estabelecimento Prisional de Lisboa] temos tetos que caíram, alas que não podem ser usadas, salas que estão completamente destruídas... Não é possível ter aqui ninguém nestas circunstâncias, sejam detidos, sejam as pessoas que trabalham aqui", reforçou.

Para que o investimento nas prisões portuguesas "seja uma realidade", o Bloco exige ao Governo que passe das palavras escritas à concretização.