O BE leva a votos na próxima quarta-feira no Parlamento um projeto de resolução que recomenda ao Governo o fim da Parceria Público-Privada com a sociedade SIRESP SA, para não continuar "a pagar a um privado que falha sempre".

Em declarações aos jornalistas no final da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, a coordenadora do partido, Catarina Martins, explicou a escolha do tema do debate que os bloquistas levarão ao Parlamento a 5 de julho, e que foi conhecido na sexta-feira.

"Há ainda muito por apurar [sobre os incêndios da região Centro], mas há coisas que já se sabem: uma delas é que na altura mais difícil o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) falhou e essa é a notícia que nós temos sempre que há um problema no país", criticou Catarina Martins.

"Não há ninguém que compreenda no país que o sistema que serve para momentos de catástrofes nunca trabalhe em momentos de catástrofe", acrescentou.

A coordenadora do Bloco salientou que se trata de um Parceria Público-Privada (PPP), que diz ter custado "cinco vezes mais do que o sistema custa".

Tentar corrigir o SIRESP, que precisa de ser corrigido, no âmbito da PPP significa dar mais dinheiro aos privados que têm falhado sempre para fazer o que devia ser feito", considerou.

Por isso, disse, o BE proporá no Parlamento a 5 de julho que "o contrato PPP com o SIRESP termine, que seja assumido o sistema de comunicações da esfera pública e que as alterações sejam feitas e assumidas pelo próprio Estado".

"Não podemos continuar a pagar a um privado que falha sempre", afirmou.