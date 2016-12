Os deputados socialistas Idália Serrão e João Torres foram eleitos esta quinta-feira para vice-presidentes do Grupo Parlamentar do PS, cuja direção, liderada por Carlos César, passa a integrar 12 elementos.

Fonte oficial da bancada socialista adiantou à agência Lusa que Idália Serrão e João Torres, ex-líder da Juventude Socialista, obtiveram 50 votos a favor, onze contra e dez abstenções.

Idália Serrão, ex-secretária de Estado nos governos de José Sócrates e que atualmente desempenha funções de secretária da mesa da Assembleia da República, preenche a vaga deixada em aberto na direção da bancada socialista por Helena Freitas, que foi cabeça de lista do PS em Coimbra, nas últimas eleições legislativas.

Na sequência de uma nomeação do Governo, Helena Freitas, professora da Universidade de Coimbra, passou a liderar a Unidade de Missão para o Desenvolvimento do Interior.

Já João Torres tinha lugar por inerência na direção do Grupo Parlamentar do PS por ser líder da JS, cargo que deixou de desempenhar no passado domingo, sucedendo-lhe o também deputado Ivan Gonçalves.