O vice-presidente da bancada do PSD Hugo Soares confirmou esta sexta-feira que é candidato à liderança do grupo parlamentar social-democrata, na sequência de "inúmeras manifestações de apoio".

Convocadas que estão as eleições para a direção parlamentar do PSD para o próximo dia 19 de julho, decidi liderar e apresentar uma lista candidata a essas eleições, na sequência das inúmeras manifestações de apoio que recebi de colegas deputados", refere Hugo Soares, em comunicado de imprensa.

Já na quinta-feira, dirigentes sociais-democratas tinham avançado à Lusa que Hugo Soares deveria ser candidato à liderança da bancada.

No comunicado à imprensa, Hugo Soares promete ficar em silêncio até ao debate do Estado da Nação, que se realiza na próxima quarta-feira, e diz que apenas iniciará depois "as diligências necessárias" à concretização da candidatura.

Antes da nota à imprensa, Hugo Soares já tinha enviado um mail aos deputados do PSD no qual explica que decidiu avançar depois de "uma reflexão pessoal", mas também em respostas a estímulos que diz ter recebido "de um conjunto muito alargado de colegas".

Nesse mail, a que a Lusa teve acesso, o atual vice-presidente da bancada diz sentir-se preparado para continuar "uma oposição coerente, responsável e acutilante".

E faço-o porque sinto ser meu dever tudo fazer para voltarmos a eleger o presidente do PSD como primeiro-ministro de Portugal", afirmou.

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, disse na quinta-feira à tarde que já não se pode recandidatar por ter atingido o limite de mandatos previsto nos estatutos do partido. Montenegro tinha anunciado, de manhã, a marcação de eleições para a direção da bancada para 19 de julho.

Hugo Alexandre Lopes Soares, de 34 anos, é vice-presidente da bancada desde outubro de 2013. Advogado, foi eleito deputado por Braga pela primeira vez em 2011.

Na atual legislatura integrou, como coordenador do PSD, a Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco.

A atual direção da bancada do PSD tem, no total, 11 vice-presidentes: Hugo Soares, Carlos Abreu Amorim, Miguel Santos, Amadeu Albergaria, Adão Silva, Luís Leite Ramos, Miguel Morgado, Berta Cabral, António Leitão Amaro, Sérgio Azevedo e Nuno Serra.