A Câmara do Porto vai realojar em habitação municipal, no prazo máximo de seis meses, as 270 pessoas que vivem nas três Torres do Aleixo, porque estes imóveis “não são recuperáveis”, anunciou hoje o presidente, Rui Moreira.

Em conferência de imprensa, nos paços do concelho, o autarca explicou que decidiu realojar “o mais rapidamente possível” todas as famílias que ocupam 89 frações, porque uma “vida digna não é possível naquelas condições”.

A solução passa por realojá-las em “habitação municipal que vai vagando” e “alguma da pouca habitação que foi entregue pelo fundo imobiliário”.

E com esta decisão resolvemos, pelo menos, a questão da dignidade e das condições de habitabilidade dos que ali vivem”, disse o independente.

Rui Moreira avançou que, provavelmente, o prazo de realojamento de alguns moradores será inferior a meio ano.

Já quanto ao Fundo do Aleixo, constituído pelo anterior presidente da câmara, o social-democrata Rui Rio, Rui Moreira afirmou estar a ser estudada uma solução definitiva.

“Acredito que será possível encontrar uma solução rápida que, a seu tempo, anunciaremos”, referiu.

O autarca vincou que será “seguramente” encontrada uma solução que acautele os interesses municipais e que “trate com justiça” os parceiros do Fundo do Aleixo.

“O Fundo do Aleixo e o Bairro do Aleixo era seguramente um dos problemas de resolução mais complexa que encontrámos à nossa chegada há cinco anos”, ressalvou.