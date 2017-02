O ministro da Defesa considerou "importante" a "pressão" norte-americana quanto à necessidade de a Europa aumentar encargos com a defesa e disse que ficaria contente se Portugal atingisse o objetivo dos 2% do PIB em 2024.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião ministerial de ministros da Defesa da NATO, Azeredo Lopes afirmou que Portugal está "confortavelmente a meio da tabela" no conjunto dos aliados europeus quanto ao cumprimento do objetivo de aumentar os gastos com a defesa até 2% do PIB até 2024.

Segundo os critérios NATO, sublinhou, Portugal gastou "ligeiramente abaixo de 1,4%" do seu Produto Interno Bruto em despesas com defesa, em 2016.

Portugal "está confortavelmente a meio da tabela, se posso assim exprimir, o que é relevante se pensarmos nas dificuldades que atravessamos nos últimos anos", disse, frisando que em termos gerais os países têm feito mais no sentido de aumentar os seus encargos com a defesa.

"Mesmo perante uma supervisão externa em termos financeiros, Portugal conseguiu não desmerecer relativamente a países mais desafogados do ponto de vista da disponibilidade financeira que estão ainda francamente abaixo deste objetivo", disse.

Questionado sobre quando poderá Portugal chegar aos 2% do PIB, Azeredo Lopes disse que "ficaria muito contente se até 2024" essa meta fosse atingida, de acordo com o compromisso assumido na cimeira de Gales, em 2014.

Quanto às palavras do secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, perante os aliados na reunião ministerial, na quarta-feira, Azeredo Lopes considerou que a "pressão" dos EUA "também é importante" para chamar a atenção sobre a "utilidade e importância crucial" da defesa como função de soberania.

"A impressão com que eu fico é que os EUA pretendem como limiar mínimo que os países planifiquem pelo menos a realização desse objetivo. Que haja pelo menos um universo temporal e não um universo indefinido perpétuo de promessa de realização desse objetivo", disse.

Azeredo Lopes considerou que o aumento dos gastos com a defesa "é um objetivo que vai ter de ser enfrentado mais tarde ou mais cedo" e "resta saber como vai ser abordado doravante".

Classificando James Mattis como "um homem NATO" e "uma pessoa encantadora", Azeredo Lopes disse que a posição transmitida pelos EUA na quarta-feira não é diferente da que tem sido transmitida desde há muitos anos por vários secretários da Defesa.

Mattis advertiu os aliados que os EUA poderão reduzir o apoio à NATO caso os países aliados não aumentem os gastos com a defesa e disse esperar resultados até ao fim do ano.

"A América cumprirá as suas responsabilidades, mas se as vossas nações não quiserem ver a América moderar o seu compromisso para com a Aliança, cada uma das vossas capitais têm de demonstrar que apoia a nossa defesa comum", declarou.