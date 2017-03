Passos Coelho está confiante no rumo que traçou e que é para manter. Assegura que o PSD vai disputar as próximas eleições autárquicas "para ganhar" e está convicto de que esse resultado também é possível em Lisboa.

Partimos para estas eleições como quem está a disputar as eleições para as ganhar, não alterámos o nosso objetivo".

Foi isso mesmo que expressou no Conselho Nacional do partido, hoje aberto à comunicação social, ao contrário do que é habitual.

Num discurso de cerca de 45 minutos, o líder do PSD deixou as autárquicas para o fim e fez questão de dizer que desde "o concelho mais pequeno ao concelho de maior dimensão urbana", o PSD fez escolhas para ganhar.

Destacando a escolha de "um independente com valor" no Porto, Álvaro Santos Almeida, Passos Coelho fez questão de salientar também a candidatura do PSD a Lisboa, de Teresa Leal Coelho. Foi um processo que se arrastou por alguns meses e que não foi isento de polémica.

"Quero dizer que, ao nível da própria Comissão Política Nacional, não podíamos ter escolhido de forma politicamente mais intensa e mais forte no caso de Lisboa com a Teresa Leal Coelho, que é minha vice-presidente há mais de um mandato e que tem todas as condições para disputar as eleições em Lisboa para as poder ganhar", afirmou, citado pela Lusa. Nesse momento, recebeu aplausos dos conselheiros nacionais.

Passos ressalvou que "não há vitórias eleitorais antecipadas", mas que esse princípio é válido tanto para o PSD como para os outros partidos e deixou um recados aos críticos dentro e fora do partido.

Eu sei que há umas pessoas que têm o convencimento de adivinharem o resultado das eleições e que acham que os resultados vão ser maus. Isso acontece no espaço público com origem em muitos adversários nossos, mas às vezes também aparecem transmitidas por pessoas que conhecem melhor a nossa realidade".

E acrescentou: "Queria dizer aos de dentro e aos de fora que estamos nestas eleições com os dois pés assentes na terra, que temos escolhas muito boas e estamos convencidos que iremos ter um bom resultados eleitoral".