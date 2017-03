O PSD já tem candidato às autárquicas para Lisboa. Passos Coelho já deu a indicação do nome à Câmara Municipal de Lisboa, mas remeteu esse anúncio para a distrital da capital, durante o fim de semana.

Sem confirmar formalmente que será Teresa Leal Coelho, deputada e vice-presidente do PS - o nome que tem sido falado para a autarquia da capital - Passos disse apenas que considera ter feito "uma boa escolha", cita a Lusa.

Eu julgo que será uma boa escolha e que permitirá ao PSD ter uma afirmação em Lisboa de acordo com aquilo que é a nossa tradição, ter um projeto para a capital e poder mobilizar as pessoas, não apenas para uma campanha, mas para um mandato que nós gostaríamos que fosse muito diferente daquele que tem existido até aqui".

Durante uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, o presidente social-democrata vincou que o objetivo do partido na capital é o mesmo que para o país, "ganhar".

Questionado diretamente sobre Teresa Leal Coelho, o nome que tem sido apontado como a hipótese mais forte dentro do partido, Passos Coelho respondeu: "É um assunto que tenho vindo a seguir de há algum tempo a esta parte, é uma matéria que reuniu já da minha parte uma indicação e uma decisão, mas compete aos órgãos próprios do PSD tomarem a decisão adequada e do ponto de vista público anunciarem".

O candidato social-democrata para a câmara de Lisboa tem sido um mistério, depois de o CDS-PP ter avançado com a candidatura de Assunção Cristas e o PSD ter decidido não apoiar a centrista, ex-ministra do último Governo liderado por Passos Coelho.

Foi na rentrée do partido, a 10 de setembro de 2016, que Cristas anunciou que ia avançar com a candidatura à Câmara de Lisboa nas autárquicas do próximo outono.

Dois meses depois, a 22 de dezembro de 2016, Passos Coelho não excluiu coligações com o CDS-PP tanto para a câmaras de Lisboa como do Porto, o que acabou por não acontecer.