A comissão política da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, foi eleita, neste domingo, com 89,2% dos votos, menos do que no último Congresso, e perdeu três lugares no Conselho Nacional.

Há dois anos, a direção de Assunção Cristas tinha sido eleita com 95,59% dos votos.

A lista da direção ao Conselho Nacional, encabeçada por António Lobo Xavier, conseguiu 51 dos 70 lugares (72,8%), enquanto a lista liderada por Filipe Lobo D’Ávila elegeu 13 conselheiros (18,5%) e a da Tendência Esperança em Movimento (TEM), cujo primeiro nome é Abel Matos Santos, seis (8,5%).

No anterior Congresso, em Gondomar (Porto), havia apenas duas listas concorrentes ao Conselho Nacional: a de Assunção Cristas, que conseguiu 54 lugares (75,48%), e a de Filipe Lobo D’Ávila que alcançou 23,08%, correspondente a 16 lugares, mais três do que elegeu neste Congresso.

No 27.º Congresso do CDS-PP, que termina hoje em Lamego (Viseu), votaram para a Comissão Política Nacional 1.099 delegados, dos quais 989 a favor, correspondentes a 89,26%.

A Mesa do Conselho Nacional, encabeçada por Telmo Correia, foi eleita com 87,68% dos votos e a Mesa do Congresso, presidida por Luís Queiró, com 86,89%.

Há dois anos, as listas da direção conseguiram mais votos para todos os órgãos nacionais: a Mesa do Congresso foi eleita com 94,4% dos votos, a Mesa do Conselho Nacional obteve 93,56% e o Conselho de Fiscalização 94,57% dos votos.

Neste Congresso, ao Conselho de Jurisdição concorreram duas listas: a da direção, encabeçada por António Carlos Monteiro, conseguiu seis lugares, e a da TEM elegeu um membro, Pedro Melo.

Para o Conselho Nacional de Fiscalização, a lista da direção encabeçada por Alberto Coelho elegeu seis elementos e a da TEM apenas um, Rui Gonçalves.

Entre a contagem dos votos e a proclamação de resultados decorreu cerca de hora e meia, com os atrasos a deverem-se a pedidos de recontagem.

Lista completa dos órgãos nacionais:

COMISSÃO EXECUTIVA

Presidente:

Assunção Cristas

Vice-presidentes:

Nuno Melo

Adolfo Mesquita Nunes

Cecília Meireles

Nuno Magalhães

Secretário-geral:

Pedro Morais Soares

Porta-voz:

João Almeida

Coordenador autárquico:

João Rebelo

Vogais:

Pedro Mota Soares

Álvaro Castello Branco

Miguel Morais Leitão

Isabel Galriça Neto

Graça Canto Moniz

Raquel Vaz Pinto

Domingos Doutel

Ana Rita Bessa

Filipe Anacoreta Correia

Artur Lima (presidente do CDS-PP Açores)

António Lopes da Fonseca (presidente do CDS-PP Madeira)

COMISSÃO POLÍTICA NACIONAL (além dos membros da Comissão Executiva)

Vogais:

Vítor Mendes

Ana Catarina Araújo

Catarina Alves

Cecília Carmo

Diogo Feio

Diogo Moura

Domingas Carvalhosa

Filipe Santiago

Francisco Tavares

Frederico almeida

Graça Silveira

Helder Amaral

Henrique Monteiro

Joana Isabel de Sá Lopes

João Condeixa

João Gonçalves Pereira

João Pedro Gomes

João Viegas

Jorge Pato

Jorge Quintas Serrano

José Lino ramos

José Pedro Cacorino

José Vasco Matafome

Leonardo Mathias

Lídia Dias

Manuel Castelo Branco

Manuel Isaque

Maria do Céu Marques

Mariana França Gouveia

Miguel Alvim

Miguel Capão Filipe

Miguel Moreira da Silva

Patricia Fonseca

Patrique Alves

Pedro Moutinho

Ricardo Mendes

Rosa Guerra

Rui Barreto

Rui Nuno Castro

Samuel Almeida

Vânia Dias da Silva

Vítor Vicente

MESA DO CONGRESSO

Presidente:

Luís Queiró

Vice-presidentes:

José Pinheiro

Teófilo Cunha

Luís Silveira

Secretários:

Paula Pedro

Carlos Alberto Rodrigues

Conceição Pinho

Armindo Gomes

Luís Dargent

CONSELHO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO

Presidente:

Alberto Coelho

Vice-presidente:

Henrique Campos Cunha

Vogais:

Frutuoso Resende

Luís Barros Mendes

João Valério

Pedro Ramalheira

Rui Gonçalves

CONSELHO NACIONAL DE JURISDIÇÃO

Presidente:

António Carlos Monteiro

Vice-presidente:

Ângela Rodrigues Oliveira

Vogais:

Maria João Arriscado Nunes

Nuno Moreira

Estela Pereira

João Gouveia

Pedro Melo

MESA DO CONSELHO NACIONAL

Presidente:

Telmo Correia

Vice-presidentes:

António Loureiro

Fernando Barbosa

Duarte Novo

Secretários:

Carla Santos

Maria Campos

Sofia Athayde

Gonçalo Alves

Durval Ferreira

CONSELHO NACIONAL

Vogais:

António Lobo Xavier

Teresa Caeiro

João Munoz

Francisco Mendes da Silva

Pedro Pestana Bastos

Carla Batista de Freitas

António Félix Rodrigues

Patrícia Pinto Figueira

Mário João Araújo

Maria Olinda Nunes Barbosa

Artur Rego

Paulo Silva e Silva

João Bernardo

Pedro Miguel Soares Pinto

Mariana Freire Andrade

Eunice Baeta

Manuel Marques

Vasco Ferraz

Isabel Margarida Coelho

António Augusto Barbosa

Jorge Noémio

Luís Querido

Tiago Fidalgo

Joana Rapazote

Lúcia Ribeiro Santos

Helena Tirapicos Rosa

Orísia Roque

Rui Correia

Mário Carvalheira Bento da Silva

Alexandre Manuel da Silva Teixeira

Mário Rodrigues Virgílio de Melo

Sara Machado Gomes

Maurício Rodrigues

Carolina Reis Faria

Alexandra Sofia Bernardo Almeida

José Correia da Silva

Otília Gomes

André Chambel

Alfredo César Vasconcelos Navio

Ana Filomena Figueiredo

Fernando Luís Fernandes Guerra

Carlos Cunha

Nuno Gusmão

Natércia Farinha

Ângelo Santos

Aristides Martins de Sousa

Pedro Nuno Trindade Gonçalves

Cristiano Coelho

Filomena Rodrigues

Hugo Ferreira Filipe

Beatriz Vaz

Abel Matos Santos

Luís Gagliardini Graça

Horácio Moita Francisco

Mário Cunha Reis

Sara Sepúlveda da Fonseca

Manuel Vicente Antunes

Filipe Lobo D’Ávila

Raúl Camello de Almeida

João Casanova de Almeida

João Miguel Lemos Medeiros

Paulo Almeida

Filipa Correia Pinto

Ana Teresa Francisco

Fernando Peres

Carlos Meira

Tiago Leite

José António Amaro Pereira

José Marcelo Mendes Pinto

Rui Caetano

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO

Presidente:

Assunção Cristas

Secretário-geral:

Pedro Morais Soares

Coordenador autárquico:

João Rebelo

Açores:

Artur Lima

Madeira:

António Lopes da Fonseca

Aveiro:

Jorge Pato

Beja:

Luís Pedro Dargent

Braga:

Nuno Melo

Bragança:

Carla Sofia Pires Tavares

Castelo Branco:

Nuno Reis

Coimbra:

Rui de Castro

Évora:

Pedro D’Orey Manoel

Faro:

José Caçorino

Guarda:

Henrique Monteiro

Leiria:

Rosa Guerra

Lisboa:

João Gonçalves Pereira

Portalegre:

Tiago Abreu

Porto:

Álvaro Castello-Branco

Santarém:

José Matafome

Setúbal:

João Viegas

Viana do Castelo:

Victor Mendes

Vila Real:

Patrique Alves

Viseu: