A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, recusou hoje ter "assinado de cruz" a resolução do BES e assegurou que apenas aprovou eletronicamente um decreto que dava poderes ao Banco de Portugal, de acordo com a orientação do primeiro-ministro.

"Não se trata de assinar de cruz ou não assinar de cruz. Houve um procedimento, que é um procedimento de aprovação à distância, aprovação eletrónica. Aquilo que eu expliquei, e que não percebo porque é que deu tanta conversa, porque não era novidade, eu já tinha dito isto anteriormente, é que em matéria de setor financeiro o entendimento do Governo, o entendimento do senhor primeiro-ministro era que esse assunto devia ser tratado pelo Banco de Portugal", afirmou Assunção Cristas.

A líder centrista falava aos jornalistas, no final de uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), em Lisboa, respondendo às críticas que se seguiram à entrevista que deu ao jornal Público, na qual afirmou que as questões da banca não tiveram discussão aprofundada em Conselho de Ministros, no Governo PSD/CDS-PP, do qual fez parte, e que aprovou por correio eletrónico o decreto para a resolução do BES.

"A orientação do Governo foi muito clara: o regulador tem os instrumentos e quando não tem devem-lhe ser dados, foi o caso desse diploma, para que possa trabalhar aprofundadamente nessa matéria, sem interferência do Governo", sublinhou.

"Se alguma coisa pode ser questionada mais para trás, inclusivamente, é o memorando que foi assinado com a ‘troika', onde estava apenas previsto um pacote de 11 mil milhões de euros para a banca. Sabemos que todos estes problemas de agora não nasceram sequer no tempo do anterior Governo, nasceram antes desse tempo", acrescentou.

Para a presidente do CDS-PP, o que pode estar em causa, "é o funcionamento da regulação e da supervisão nessa altura e é também a atuação do Governo anterior [ao governo do PSD/CDS], nomeadamente, interferindo na banca".

"O Governo funciona com base num princípio de confiança e de solidariedade entre membros do Governo. Para outras leituras da realidade é muito estranho que um Governo não intervenha no setor financeiro, para o Governo liderado pelo doutor Pedro Passos Coelho a orientação era: ao Banco de Portugal aquilo que pertence à banca, sem interferências do Governo", insistiu.