A presidente do CDS, Assunção Cristas, anunciou esta terça-feira, no debate quinzenal, que vai apresentar propostas para a Taxa Social Única (TSU). No hemiciclo, a líder centrista afirmou que o partido "é contra o financiamento de uma descida da TSU com base na Segurança Social", mas que “não contribuirá para desvalorizar a concertação social”.

“Entendemos que a concertação social é importante. Posso-lhe garantir que apresentaremos nesta câmara propostas para garantir que alguma coisa de reequilíbrio é garantida para as IPSS e para as pequenas e médias empresas.”

Assunção Cristas começou a sua intervenção neste debate com palavras duras, acusando o primeiro-ministro de mentir ao dizer no parlamento que o acordo já está assinado.

"O senhor acabou de mentir a esta câmara. Mente sempre que aqui vem. O acordo não está ainda assinado", frisou.

Entretanto, a UGT divulgou um comunicado em que confirmou a versão do primeiro-ministro: a central sindical disse que o acordo foi formalmente assinado esta terça-feira.

A líder do CDS considerou "grave" que António Costa tenha feito um acordo na concertação social, sem ter condições para o cumprir.

“O senhor primeiro-ministro não tem base para cumprir esse acordo e portanto é grave é, ligeiro da sua parte assinar um acordo que não tem condições para cumprir a sua palavra, a sua assinatura não vale nada."

Na resposta, António Costa reiterou que "o Governo cumpriu a parte que lhe cabia", "o Presidente da República cumpriu a parte que lhe cabia" e que agora "os partidos cumprirão o que lhes cabe".

"Quanto ao acordo que o Governo aprovou e que o Presidente da República promulgou, a partir de amanhã começará a vigorar. (...) O Governo cumpriu a parte que lhe cabia, o Presidente da República cumpriu a parte que lhe cabia, os parceiros cumpriram a parte que lhes cabia e agora os partidos cumprirão o que lhes cabe."

A líder do CDS voltou ao assunto, para dizer que esta polémica mostra que o Governo não tem uma maioria estável e que virão "mais episódios como este".