A Assembleia da República realizará na próxima quarta-feira uma sessão evocativa da vida do antigo Presidente da República Mário Soares, foi decidido por unanimidade em conferência de líderes parlamentares.

As direções dos grupos parlamentares decidiram também cancelar os trabalhos parlamentares marcados para terça-feira e quarta-feira de manhã, para que os deputados possam participar nas cerimónias fúnebres, comunicou o porta-voz da conferência de líderes, o deputado do PSD Duarte Pacheco.

A sessão evocativa da vida de Mário Soares realizar-se-á na quarta-feira a partir das 15:00, será aberta pelo presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, que lerá o voto de pesar da Assembleia da República, seguindo-se intervenções de todas as bancadas e do Governo, encerradas pelo PS, partido de que Mário Soares foi fundador, comunicou igualmente Duarte Pacheco.

Estamos a viver uma situação única na nossa democracia, é a primeira vez que um Presidente eleito democraticamente nos deixa e que o país está a viver três dias de luto oficial", declarou.

O parlamento não podia ficar indiferente a este momento que o país está a viver. Por isso, o consenso foi fácil de alcançar e nos próximos dias vamos estar sobretudo a homenagear o doutor Mário Soares", sublinhou.

O secretário da mesa da Assembleia começou por afirmar que "a conferência de líderes por unanimidade deseja manifestar o seu sentido pesar pelo falecimento do doutor Mário Soares, endereçando as condolências à família, aos amigos, e ao PS".

Mário Soares morreu este sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.

O Governo decretou três dias de luto nacional por Mário Soares, a partir de segunda-feira.

Soares desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do PS e Presidente da República.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do PS, e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução do 25 de Abril de 1974.

Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, foi Soares a pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respetivo tratado, em 1985. Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.