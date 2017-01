O parlamento rejeitou, esta quinta-feira, projetos do partido "Os Verdes" e do PAN para que a terça-feira de Carnaval fosse feriado nacional obrigatório, com os votos contra de PS, PSD e CDS-PP e favoráveis das restantes bancadas.

Igualmente rejeitado - com votos contra de PS, PCP, BE, PEV e PAN e abstenção do CDS-PP - foi o projeto de resolução do PSD que remetia para a concertação social a negociação de quais os feriados obrigatórios que poderiam ser gozados na segunda-feira seguinte.

No debate destes projetos, que se realizou na quarta-feira, o PS já tinha anunciado o 'chumbo' aos projetos de lei de "Os Verdes" e do PAN, argumentando que já foram repostos quatro feriados "retirados" pelo PSD.