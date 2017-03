O PCP apresentou alterações à lei para permitir que os filhos de estrangeiros possam adquirir a nacionalidade portuguesa de origem desde que pelo menos um dos progenitores resida no país.

Em conferência de imprensa, no parlamento, o deputado do PCP António Filipe defendeu que a lei deve alargar os critérios da aquisição da nacionalidade originária, mas com a garantia de que pelo menos um dos progenitores vive efetivamente no país.

Imaginemos uma situação de alguém em turismo no final da gravidez e que a criança nasce em Portugal. A pessoa não vive cá, não faz sentido atribuir a nacionalidade portuguesa nessas condições", observou.

O diploma prevê que "são portugueses de origem os nascidos em território português, filhos de estrangeiros se declararem que querem ser portugueses e, desde que, ao tempo do nascimento, um dos progenitores aqui resida independentemente do título".

A lei portuguesa privilegia historicamente o critério `jus sanguinis´ [direito de sangue] segundo o qual são cidadãos nacionais os filhos de portugueses independentemente do local onde nasceram.

O diploma proposto pelo PCP pretende alargar o critério `jus soli´, (direito do solo) que prevê a atribuição da nacionalidade a quem nasce em território nacional.

Na exposição de motivos do diploma, o PCP defende que a lei não deve fazer depender o reconhecimento da nacionalidade portuguesa a cidadãos nascidos em Portugal do tempo de residência dos seus progenitores no território nacional, propondo a revogação dessa norma.

Legalização de estrangeiros em Portugal

O PCP propôs ainda que os cidadãos estrangeiros que vivem em Portugal em situação irregular possam requerer a legalização desde que tenham uma atividade profissional que lhes permita meios de subsistência.

António Filipe propôs que os cidadãos estrangeiros que vivem no país sem autorização possam também requerer a sua regularização desde que permaneçam em território nacional desde data anterior a 1 de julho de 2015.

O projeto de lei prevê que mesmo os cidadãos estrangeiros que estão desempregados no momento possam tentar a regularização desde que provem que já exerceram uma atividade profissional.

Não consideramos que seja justa uma situação em que é possível obter um visto `gold´ à face da lei portuguesa pelo facto de querer comprar um apartamento de luxo em Portugal e que isso confira o direito a ter uma autorização de residência e que um trabalhador que vive em Portugal, que aqui trabalhe e que viva cá com a sua família não possa ter a sua situação regularizada", justificou o deputado, em conferência de imprensa, no parlamento.

No caso de haver procedimentos judiciais ou administrativos a decorrer, o diploma estabelece que sejam suspensos até que o cidadão em causa tenha resposta ao requerimento para regularizar a sua situação.

A proposta do PCP prevê que seja concedida uma autorização provisória de residência aos cidadãos estrangeiros que requeiram a regularização e que, caso o processo tenha resposta positiva definitiva, a autorização seja extensiva aos membros do agregado familiar.