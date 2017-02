O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que os 160 militares portugueses em Bangui têm “em condições operacionais” para poderem “desempenhar plenamente a missão” ao serviço das Nações Unidas na República Centro-Africana.

O primeiro-ministro chegou no domingo à tarde à capital centro-africana, instalando-se no campo dos militares portugueses que participam na Missão Integrada Multidimensional de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA), onde jantou, dormiu e tomou o pequeno-almoço, hoje de manhã.

A maioria do contingente - composta por um total de 160 militares, dos quais 111 são dos Comandos - chegou a Bangui a 17 de janeiro e, nos próximos dias, deverá começar a desempenhar missões no terreno, após uma primeira fase de adaptação e preparação.

“Tivemos a oportunidade de estar com todos, de pernoitar nas suas instalações, de partilhar as refeições, de ver as condições em que estão aqui instalados e ver que estão em condições operacionais para poderem desempenhar plenamente a missão ao serviço das Nações Unidas”, considerou o primeiro-ministro, acrescentando que “brevemente [as tropas portuguesas] entrarão em ação”.

Acompanharam a visita de António Costa o ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, e o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, general Pina Monteiro.

Nesta deslocação de dois dias a Bangui, o primeiro-ministro português reuniu-se com o seu homólogo da República Centro-Africana, Simplice Mathieu Sarandji, que o esperou à chegada, no domingo, e hoje o acompanhou na partida.

O chefe do Governo português teve também uma audiência, hoje de manhã, com o Presidente centro-africano, Faustin Archange Touadera.

Durante a visita, António Costa reuniu-se ainda com o representante do secretário-geral das Nações Unidas para a República Centro-Africana, Parfait Onanga-Anyanga, e com o comandante da MINUSCA, Balla Keita.

“Todos manifestam uma grande expectativa e confiança no profissionalismo e no prestígio das nossas Forças Armadas, de todos aqueles que aqui servem”, sublinhou António Costa.

A missão, referiu, integra elementos da Força Aérea, de várias unidades do Exército e tem “como coluna vertebral o regimento de Comandos, que, com notável profissionalismo, tem prestigiado as Forças Armadas e que, com esta missão, vai voltar a fazê-lo”.

A operação da MINUSCA “tem o seu risco”, sendo “de grande complexidade, porque não se trata de um cenário de guerra normal, mas de conflitos armados com vários bandos”, comentou o primeiro-ministro.

“Com o profissionalismo, a motivação, a capacidade do seu comando e o enquadramento que têm na MINUSCA, temos todas as condições para desempenhar esta missão que honrará Portugal”, insistiu.

Com esta participação, Portugal trabalha para a “estabilização de um país africano, contribuindo para que a paz e o desenvolvimento permitam combater na raiz esta vaga de fluxos refugiados, que só neste país [com menos de cinco milhões de habitantes] tem quase um quarto da população ou deslocada ou refugiada”.

Por outro lado, o país cumpre “o dever de ser solidário com países amigos, como a França”, que, na sequência dos atentados terroristas de Paris de novembro de 2015, pediram o apoio de outros Estados para poderem retirar as suas tropas da República Centro-Africana e enviá-las para o combate ao terrorismo.

Os governantes portugueses visitaram também o quartel-general da missão da União Europeia em Bangui, onde Portugal tem 11 militares, e encontraram-se com o seu comandante, Herman Ruys.

A República Centro-Africana (RCA), um dos países mais pobres do mundo, mas com muitos recursos, vive um conflito desde que, em 2013, o então Presidente, François Bozizé, foi deposto pelos rebeldes do grupo extremista Seleka, que se confrontaram com as milícias anti-Balaka, maioritariamente cristãs.

A instabilidade já causou milhares de mortos, apesar de não haver números fiáveis, e obrigou cerca de um milhão de pessoas a abandonar os seus lares.

A intervenção das Nações Unidas e da França permitiu acabar com os massacres, eleger um novo Presidente e o regresso de uma calma relativa à capital, Bangui.

No entanto, grupos armados mantêm um clima de insegurança permanente em várias regiões do país.

Falta "autoridade ao Estado"

O comandante da missão portuguesa ao serviço da União Europeia na República Centro-Africana considerou hoje que “falta autoridade ao Estado” naquele país, onde diferentes grupos armados mantêm várias zonas inseguras.

“Falta a autoridade do Estado no território centro-africano”, o que só será ultrapassado “com a presença das Forças Armadas, das forças de segurança e da Justiça”, sustentou hoje o comandante João Nabais, durante a apresentação ao primeiro-ministro, António Costa.

“Se conseguirem projetar as companhias, tal e qual como elas são formadas e equipadas e com o Exército e a guarnição em todo o território centro-africano, conseguem reimplementar a autoridade do Estado, que é aquilo que, na nossa perspetiva, falta”, disse o coronel Nabais.

Atualmente, as Forças Armadas centro-africanas “têm uma fraca capacidade, não têm equipamento, nem doutrina, nem armamento e são pouco organizadas”, descreveu o chefe do contingente português.

As novas Forças Armadas da República Centro-Africana devem ser “credíveis e responsáveis” e estar “sob controlo democrático”, sendo “fundamental assegurar que são etnicamente equilibradas”, disse João Nabais.

O principal desafio do país é, atualmente, “assegurar o processo democrático e de soberania da República Centro-Africana”, e o Presidente, eleito há quase um ano, tem “uma janela de oportunidade”, contando com o apoio da comunidade internacional para conter a violência que persiste no país, em particular fora de Bangui.

Por outro lado, é necessário “garantir a estabilidade política e a proteção de civis” – atualmente assegurada pela força da ONU (MINUSCA, com mais de 11 mil elementos no país), disse o comandante da equipa portuguesa na missão europeia, que alertou que atualmente falta “um sistema judicial credível” e prevalece a “impunidade de criminosos e de grupos terroristas”.

O país precisa também de desenvolver as forças de segurança interna, “com boas condições”, apontou.