O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta terça-feira que "o Presidente da República não manda recados ao Governo pelos jornais”. O chefe do Governo foi questionado sobre as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse, numa entrevista à Rádio Renascença e ao jornal Público, que não se recandidatava caso a tragédia dos incêndios se repetisse.

António Costa disse que não olha para as palavras de Marcelo como uma resposta às suas próprias declarações - o primeiro-ministro admitiu numa entrevista à Visão que não se demitia caso o drama dos incêndios voltasse a abalar o país.

A relação entre o Governo e o Presidente da República desenvolve-se num diálogo normal e todas as matérias que o Governo tem de transmitir ao Presidente da República eu faço-o diariamente ou pelo menos semanalmente. E o inverso também é verdadeiro, o Presidente da República não manda recados ao Governo pelos jornais, dialoga diretamente com o Governo porque como é normal num país que funciona civilizadamente os órgãos de soberania relacionam-se com toda a normalidade."