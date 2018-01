António Costa saudou as conversações para a formação de um Governo na Alemanha que possa criar "novas oportunidades para o progresso e a mudança na Europa", argumentando que é necessário um novo ímpeto progressista.

"Os recentes resultados das conversações para a formação de um Governo na Alemanha são um sinal forte, encorajando todos aqueles que têm trabalhado para uma Europa social unida, democrática e próspera. Aguardo com expectativa que seja formado, nesta base, um Governo na Alemanha, criando novas oportunidades para o progresso e a mudança na Europa", escreveu António Costa num artigo publicado no jornal New Westfälische.

O primeiro-ministro português considera que é necessário "um novo e forte ímpeto para uma Europa progressista".

António Costa defende que "os próximos meses serão decisivos para o futuro da União Europeia", seja relativamente a um "crescimento económico sustentável, criação de emprego decente e luta contra o desemprego jovem, a conclusão da União Económica e Monetária, as políticas de migração e asilo, a política externa e de defesa europeia, a digitalização, automação, energia e transição ecológica ou para o pilar dos direitos sociais".

"Estão à nossa frente importantes decisões europeias, agora é a altura de as tomarmos, assegurando que a União Europeia está pronta e munida dos meios adequados de ação quando chamada a assumir as suas responsabilidades perante os cidadãos europeus e o mundo. Em todas estas áreas, a Europa precisa de impulsos progressistas para continuar a avançar com firmeza e união."

No texto publicado no New Westfälische, cuja versão em inglês foi disponibilizada à agência Lusa, António Costa defende uma Europa "que investe mais em educação, em emprego, na convergência económica e social entre todos os estados-membros, uma Europa que marca o ritmo mundial na luta contra as alterações climáticas".

O primeiro-ministro português preconiza uma Europa que "garante uma tributação adequada para todos", liberdade e segurança, e que "constrói respostas comuns e solidárias para a imigração e o asilo", e que "fortalece direitos sociais básicos e protege os interesses dos trabalhadores".

António Costa defende uma "Europa que contribui, através da sua política externa, para a paz global, a proteção dos direitos humanos e o desenvolvimento justo e sustentável no mundo", uma Europa que vive de acordo com os seus valores, ultrapassando o "nacionalismo, o populismo", indo ao encontro das "expectativas dos seus cidadãos".