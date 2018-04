O primeiro-ministro António Costa garantiu, esta quarta-feira, na abertura do debate quinzenal no Parlamento, que nenhuma das medidas que constam do Orçamento do Estado para 2018 "será posta em causa" para cumprir a meta do défice, que foi revista de 1,1% para 0,7%.

Nenhuma das medidas que aprovámos para o Orçamento do Estado de 2018 será posta em causa para cumprir a meta agora prevista", afirmou o chefe do Governo, enumerando, de seguida, que, no ano passado, o investimento público aumentou 36%, a progressividade do IRS foi melhorada e continua a concretizar-se o descongelamento de carreiras, entre outras medidas.

"Nenhuma destas medidas foi sacrificada e todas estão a ser executadas", sublinhou.

A intervenção inicial de António Costa foi, aliás, toda dedicada ao Programa de Estabilidade e aos compromissos assumidos com a esquerda, num sinal de que o Governo pretende manter a trajetória até agora assumida.

"Quero ser claro, na base destes resultados no défice e na dívida pública não está qualquer corte, nem a falta a qualquer compromisso assumido nesta Assembleia da República", lembrou, sublinhando a atualização e o aumento extraordinário das pensões, a eliminação da sobretaxa de IRS, o aumento do salário mínimo nacional, os manuais escolares gratuitos para o 1.º ciclo, a instalação de novas unidades de saúde familiares, mais camas de cuidados continuados ou a vinculação de professores.

Cumprimos todos os compromissos e se os resultados são melhores é porque a política que seguimos produz bons resultados. Por isso, também crescemos mais do que o previsto, por isso o desemprego reduziu mais do que esperávamos e o défice também. Se querem mesmo saber como se reduziu o défice, a explicação é simples: emprego, emprego, emprego. Ou seja, metade da redução do défice deve-se à redução do desemprego e à criação de mais e melhor emprego. No Programa de Estabilidade são revistas as previsões de défice para os anos de 2018 e 2019, não porque o esforço de consolidação aumente, mas porque o desempenho económico e financeiro alcançado em 2017 nos deixa num novo ponto de partida."

O défice, insistiu o primeiro-ministro, não foi reduzido à custa de mais austeridade.

"Não foi sequer um desafio alcançado apesar da viragem da página da austeridade. Foi mesmo um desafio conquistado graças ao fim da austeridade", defendeu.

Antes de terminar a sua intervenção inicial, António Costa anunciou que o Governo vai apresentar na próxima semana, "na semana em que celebramos o 25 de Abril", um conjunto de medidas na área da habitação, com o objetivo de "assegurar habitação acessível e digna a todos os portugueses".

O primeiro-ministro lembrou, ainda, aqueles que pensam já nas próximas legislativas que, "ao contrário do que alguns parecem pensar, a legislatura ainda não chegou ao fim".

"Nós temos ainda muito trabalho pela frente", avisou.