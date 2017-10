O primeiro-ministro, António Costa, visitou, esta quarta-feira, as obras de reconstrução que decorrem nos concelhos de Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, após o grande incêndio de junho que fez 64 mortos. Um dia depois de ter ouvido no Parlamento, pela voz de Assunção Cristas, do CDS, que não era capaz de ter uma "palavra humana" para com as vítimas dos fogos, Costa foi distribuir afetos e fez questão de partilhar várias imagens na sua conta oficial do Instagram