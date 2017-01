Está na forja, segundo António Costa, o diploma que irá concretizar uma das promessas do programa do Governo e criar um novo sistema de designação dos responsáveis das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR).

Ainda este mês, o Conselho de Ministros aprovará o novo sistema de designação dos responsáveis pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), cumprindo com o objetivo que ficou fixado no programa do governo", salientou esta terça-feira o primeiro-ministro, assegurando que os próximos autarcas eleitos no país "serão os responsáveis pela designação dos responsáveis pelas CCDR”.

Presente na assinatura do contrato que cede a gestão da rede de autocarros do Grande Porto (STCP) para as autarquias, António Costa defendeu que “a pedra angular da reforma do estado tem que ser a descentralização, para freguesias, municípios e áreas metropolitanas”.