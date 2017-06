António Costa prescindiu de “aspectos técnicos” quando renegociou, em julho de 2005, o SIRESP, Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança em Portugal, que está no centro da polémica após a tragédia de Pedrógão Grande.

De acordo com o Tribunal de Contas, a cujo texto do aval do negócio o JN teve acesso, o então titular da pasta da Administração Interna do Governo de José Sócrates, mexeu no caderno de encargos, prescindido de “aspetos técnicos”, que permitiram retirar 52 milhões de euros a uma fatura inicial de 535 milhões, de uma parceria público-privada e que envolvia SLN, PT, Motorola, Esegur e Datacomp.

“Aspectos técnicos” que podem estar relacionados com a substituição da referenciação via satélite por torres de comunicações, denunciou o social-democrata e ex-ministro Nuno Morais Sarmento, em declaração à Renascença.

A pergunta é se, sim ou não, a decisão – que é tomada no Governo de José Sócrates pelo seu ministro responsável, de seu nome António Costa – de reconfiguração do sistema teve, na troca de um sistema de coordenação por satélite da circulação de informação por um conjunto de torres espalhadas pelo território, tem algo a ver com aquilo que agora falhou e se, sim ou não, isto aconteceu”, questionou.

A empresa privada que gere a rede de comunicações de emergência do Estado garante que esta "esteve à altura da complexidade do teatro de operações, assegurando as comunicações e a interoperabilidade das forças de emergência e segurança" em Pedrógão Grande, contrariando a versão da própria Proteção Civil, que assumiu a existência de falhas, particularmente no período crítico, das 19 horas.

A prová-lo, segundo o relatório de desempenho divulgado na terça-feira, estão as "mais de cem mil chamadas processadas no período crítico, das 19:00, de dia 17, às 09:00, de dia 18, através de 1092 terminais".

A SIRESP assegurou, ainda, que "não houve estações fora de serviço por falha de energia elétrica", mas admite que se registaram situações de saturação.

Registaram-se situações de saturação na Rede, embora, durante o dia 17, primeiro dia do incêndio, estas não tenham sido significativas, particularmente até às 23 horas. A saturação da Rede não foi originada por nenhuma falha da Rede, mas foi originada por uma procura de tráfego superior à capacidade disponível."

De acordo com o relatório, das 16 Estações Base que cobrem a zona do incêndio, "cinco entraram em modo local", devido à "destruição dos cabos de fibra ótica e outros da rede de telecomunicações que asseguram contratualmente a interligação ao resto da Rede" na sequência do incêndio que lavrava na região.

O SIRESP explica que este "modo local" está previsto no seu desempenho e permite, no caso de uma Estação Base perder a interligação com as restantes, "assegurar [localmente] as comunicações nos terminais que estão na sua área de cobertura e mesmo no caso de falha total da Estação base permitir que terminais próximos comuniquem entre si em modo direto (walkie-talkie)".