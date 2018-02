As “boas notícias para Portugal” de um crescimento económico de 2,7%, “acima da média da Zona Euro e da própria União Europeia”, foram sublinhadas por António Costa na sua intervenção inaugural no debate quinzenal desta quarta-feira, meta que o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, lamentou ser alvo de “grande alarido” pelo Governo.

É não só o maior crescimento real deste século como recoloca o país em convergência real com a Europa pela primeira vez desde a adesão ao euro. Trata-se de um crescimento mais saudável porque alicerçado no crescimento e nas exportações”, defendeu, ainda, o primeiro-ministro.

Apesar de saudar o crescimento, para Hugo Soares o Governo “tem aproveitado uma conjunta externa altamente favorável, desde o preço do petróleo à política do BCE, revelando uma ambição poucochinha de um Portugal que cresce pouco”. O social-democrata deu como exemplo países como Chipre e Irlanda, que cresceram 3,8 e 3,4%, quando o nosso país, apesar de Costa “vangloriar-se”, está “em 27 à frente de sete e em 19, na Zona Euro, atrás de 13 países”.

Mas foi a legislação laboral que aqueceu o debate entre os dois, com um toma lá, dá cá sobre uma pergunta que demorou a ser feita por Hugo Soares e demorou a ser respondida por António Costa e que levou a uma interpelação à mesa, presidida por Jorge Lacão, na ausência de Ferro Rodrigues, sobre faltas de respeito.

Depois de fazer notar que a maioria parlamentar parece mais apostada “em desfazer a legislação laboral que tanto tem contribuído para o emprego e para a descida do desemprego”, e de tentar levar a Autoeuropa para o debate, Hugo Soares perguntou a António Costa se havia “limite moral e ético para o trabalho extraordinário”.

O primeiro-ministro, que começou por responder que 2,7% de crescimento não é pouco “e é seguramente mais do que tivemos durante os governos” PSD-CDS, lembrou o deputado social-democrata que “a pior coisa que se pode fazer é procurar confundir o que é o diálogo ou debate entre partes numa empresa com o combate político na Assembleia da República”.

A pergunta foi e veio mais uma vez ao nível dos limites morais e éticos, até que Soares, tal como tinha prometido, concretizou o que queria dizer com limites.

Estou habituado a que me responda a coisa alguma mas desta vez faça um esforço. 500 horas de trabalho extraordinário por trabalhador num ano é aceitável?”, perguntou, sem detalhar.

“Ainda bem que está habituado a que não lhe responda, porque não vou responder. Quando sua excelência fizer uma pergunta eu respondo”, devolveu Costa.

E Soares repetiu as mesmas palavras. E Costa foi mais longe.

Vejo que tem pouca confiança na minha coerência. À mesma pergunta dou-lhe a mesma resposta”, reiterou o primeiro-ministro.

Resposta que valeu a interpelação à mesa.