O último "Governo Sombra" do ano, esta sexta-feira na TVI24, teve um convidado especial: o chefe do “outro” Governo do país, António Costa.

Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares - num programa moderado por Carlos Vaz Marques -, mas também o próprio Primeiro Ministro escolheram, neste último “conselho de ministros” de 2016, três desejos para o próximo ano.

Num total de 12 desejos – um por cada mês do ano – não faltaram desejos de maioria absoluta para o PS nas próximas legislativas, votos de que Marcelo e Costa vivam no mesmo palácio, e até de que Costa e os parceiros de esquerda deêm workshops pela Europa.

Quem consegue satisfazer a Europa, o PCP, o Bloco... deve olhar para o Médio Oriente", ironizou Ricardo Araújo Pereira.

Questionado sobre se acredita que a dívida portuguesa será algum dia paga, António Costa responde com igual humor: “Eu fiz parte do Governo que acabou por pagar o grande empréstimo que foi contraído no século XIX para pagar as grandes obras do Fontes Pereira de Melo!”.

Confrontado ainda com o baixo crescimento estimado para este ano, Costa reconheceu que gostava que a economia tivesse crescido mais e que foi “poucochinho”, mas quanto aos números da dívida, deixou uma provocação:

Para o ano quando me convidar já engole essa!”, afirmou.

Numa conversa onde não deixaram de perguntar a António Costa se está a gostar de ser chefe de Governo, até Ricardo Araújo Pereira respondeu:

Eu não gostava nada! A mim pagam-me para fazer pouco deste senhor... não para tomar o lugar dele!"

Um conselho de ministros especial, com a presença do chefe do Governo, que deseja continuar a ser otimista em 2017. Uma reunião imperdível, como pode avaliar pelas imagens.